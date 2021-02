Elon Musk quer fazer Tesla Roadster levitar a 1 metro do chão com propulsores; saiba mais

O sempre polêmico e espitiruoso CEO da Tesla, Elon Musk, segue dando pitacos do que sua empresa pretende fazer, mesmo que isso, em um primeiro momento, soe bem futurista e irreal. De acordo com o executivo, há a possibilidade de que o carro elétrico esportivo Tesla Roadster ganhe propulsores em suas rodas que sejam capazes de mante-lo no ar, uma espécie de “pacote SpaceX”.

Em entrevista para o podcast de Joe Rogan, um dos mais acessados dos Estados Unidos, Musk disse que pretende que o Tesla Roadster seja capaz de permanecer um metro no ar e se locomover pelas ruas, a questão, no entanto, é como fazer isso e manter a segurança dos passageiros e de quem está fora do veículo. “Eu quero que ele fique pairando, e eu tentei descobrir como fazer essa coisa pairar sem matar pessoas, sabe? Talvez ele possa pairar um metro acima do solo, ou algo parecido. Se você despencar, vai arrebentar a suspensão, mas você não vai morrer”, explicou Musk.

Tecnicamente, o Roadster teria que ganhar propulsores espaciais com força gravitacional superior, algo que a SpaceX, outra de suas empresas, poderia fazer para o carro elétrico. Ele sugere que essa adaptação pode fazer com que o veículo ganhe aceleração gravitacional de nível 3, sendo que com o nível 2 já seria possível ao menos levitar.

Tesla Roadster, o esportivo da Tesla, pode ganhar propulsores espaciais/ Imagem: Tesla

Tudo ainda não está sequer no papel, mas Musk não terá dificuldades apenas para projetar esse carro voador. Será necessário, também, convencer as autoridades de que esse veículo pode ser seguro, confiável e utilizável.

Fonte: CanalTech e Futurism