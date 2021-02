Autoridades identificam aumento na entrada de estrangeiros no Acre       

Por

O Estado de S. Paulo

Autoridades do Acre identificaram aumento na entrada de estrangeiros no Estado, de várias nacionalidades africanas, em busca de chegar a outros países da América Latina. “O Brasil pode estar entrando em uma rota internacional de tráfico de pessoas”, afirma o secretário de Justiça e Segurança do Acre, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos. Para agravar o quadro de tensão crescente, o Estado também enfrenta uma crise de refluxo migratório na fronteira com o Peru: haitianos que tentam deixar o Brasil estão sendo barrados pela polícia peruana.

Segundo Santos, foi detectada a presença de “coiotes” na região, o que reforça a suspeita de tráfico internacional de pessoas. Eles são contratados para conduzir ilegalmente os imigrantes pelas áreas de fronteira.

