Alagação: Oito famílias já estão morando no parque da Expoacre   

A Zeladoria da Cidade começou a transportar móveis e pertences de famílias alagadas para o parque da Expoacre. Órgãos e secretarias da Prefeitura de Rio Branco apoiam a operação.

Na noite desta terça-feira (16) oito famílias já estavam morando no parque, que se soma a outros abrigos já em operação.

Segundo a Prefeitura, a Polícia Militar do Acre está presente nas quatro escolas que também já estão acolhendo as pessoas atingidas pela cheia do Rio Acre. No Parque de Exposições não será diferente. Um trailler foi disponibilizado com efetivo policial para manter a segurança das famílias dentro do local. “Nós teremos aqui policiamento 24 horas por dia para garantir às pessoas, que estão aqui abrigadas e àquelas que estão à serviço, tenham proteção”, informou o coronel Bino, Chefe do Gabinete Militar da prefeitura.