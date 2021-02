Procon orienta consumidores a efetivar denúncias durante os próximos três dias

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) informa que até a próxima quarta-feira, 17, os atendimentos aos consumidores serão feitos exclusivamente, pelo contato de WhatsApp: 3223-7000, das 7 às13h30 ou pelo e-mail: [email protected] e site: www.consumidor.gov.br .

Para formalizar uma reclamação via e-mail, o consumidor deverá enviar um relato do fato ocorrido e anexar documentos ou printscreen das imagens de contrato, nota fiscal, número de protocolo, ordem de serviço e pedido de compra, entre outras comprovações.

“Na descrição feita para o nosso e-mail, o consumidor também pode informar o nome do estabelecimento comercial, assim como a sua localização ou ponto de referência, para se chegar ao endereço do fornecedor reclamado.

Caso prefira, o consumidor pode fazer a sua denúncia de forma anônima”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Os consumidores residentes no Vale do Juruá poderão receber orientações e efetivar reclamações ou denúncias por meio do Núcleo do Procon em Cruzeiro do Sul, enviando um e-mail para o endereço eletrônico: [email protected] ou por mensagem de WhatsApp, para o número 3322-1330, das 7h30 às 13h30.

“Outra forma de que os consumidores podem solucionar as suas demandas é pelo site: www.consumidor.gov.br . Nessa plataforma, estão cadastradas mais 800 empresas, como bancos, empresas aéreas e grandes lojas, entre outras, onde os consumidores poderão registrar suas reclamações e obter uma solução para o caso, no prazo máximo de dez dias”, informa Alana Albuquerque.

Os canais telefônicos fixos, tanto do Procon/AC, quanto dos guichês da autarquia na Central de Atendimentos (OCA) em Rio Branco, retornarão às suas atividades normais, na quinta-feira, 18.