Parceria busca oferecer cursos de graduação da Ufac em Tarauacá

A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu a visita da secretária municipal de Educação de Tarauacá, Maria Lucicléia Nery —que representou a prefeita Maria Lucinéia Menezes (PDT) —e da coordenadora do núcleo da Ufac no município, Antônia Leila de Souza. A reunião ocorreu nesta segunda-feira, 15.

A Prefeitura de Tarauacá manifesta interesse por cursos de graduação da Ufac para oferecê-los à população. A verba deve partir de emendas parlamentares do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que já sinalizou o repasse.

Guida salientou a intenção em potencializar a interiorização da universidade e a importância das parcerias. “Nós estamos em contato com o governador e pretendemos fazer uma rodada de conversa com as prefeituras, porque a parceria entre universidade, Estado e municípios é sempre forte e nossa bandeira é a educação”.

Por meio de programas de interiorização, a Ufac já ofereceu cinco turmas de Pedagogia, uma de Letras e uma de Matemática em Tarauacá. Agora, os gestores do município devem se reunir para avaliar a demanda da comunidade e definir os detalhes da parceria.

A secretária Maria Lucicléia justificou a ausência da prefeita na agenda em decorrência das inundações que atingiram a cidade; ela se diz muito otimista com possibilidade de levar cursos da Ufac para Tarauacá. “Eu acredito no poder transformador da educação e nas parcerias. Que possamos nos unir e não desanimar para levar a educação ao maior número de pessoas possível.”

Também participaram da reunião o coordenador de Apoio à Interiorização da Ufac, Mark Clark Assen, e a pró-reitora de Graduação em exercício, Grace Gotelip, que fizeram uma abordagem geral de como a Ufac atua no interior do Estado.