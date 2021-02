Neném critica inércia na vacinação: ”só foto em rede social e mais nada”     

O deputado Neném Almeida reafirmou nesta terça-feira (16) a proposta de criação da Frente Parlamentar Contra Fechamento de Agências do Banco do Brasil, que agiria contra a transformação de agências em “lojas do BB” que serão como correspondentes bancários.

Segundo ele, vários Estados estão fazendo isso.

Almeida também aproveitou para criticar a ação do poder público no enfrentamento às enchentes no Estado do Acre. “Vejo muita gente falando, tirando foto mas as pessoas não estão sendo atendidas”, disse.

Ele propõe que se tenha alguém para informar as comunidades sobre o encaminhamento a ser dado. “Está todo mundo perdido, sem saber onde ir”, disse.

Ele também falou sobre a vacina contra a Covid-19, cuja eficácia tem sido “muito pequena”. “Até quando vão enganar a população?”, questiona. “Cadê as vacinas que não estão sendo usadas?”.