Marcos Cavalcante pede socorro aos alagados de Feijó     

O deputado Marcos Cavalcante disse nesta terça-feira (16) que os municípios e a capital vivem um grande problema. Em Feijó, onde dificilmente ocorrem alagações, já dezenas de famílias estão afetadas pelas cheias do rios.

Ele esteve na Casa Civil pedindo ajuda para o Governo do Estado, especialmente sacolões para os alagados. Nesta quarta-feira (17) ele se reúne com a Primeira Dama, Ana Paula, para debater a questão.

“Temos de unir forças neste momento”, pediu Cavalcante, que condenou também o fechamento de agências do Banco do Brasil no Acre.