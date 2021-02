Daniel Zen volta a denunciar ilegalidades em consignados e cartão Avancard

Segundo o deputado Daniel Zen, o Acre vive um drama humanitário na conjunção de doenças, cheias dos rios e crise migratória. “Não bastasse isso, há uma falta de planejamento. O que o povo espera é uma rápida ação, de pronta-entrega”, disse. “Mas o que vemos é um festival de boçalidade, festival de gente querendo ´lacrar´no Instagram”, disse Zen.

Ele condenou o uso dos perfis institucionais para promoção pessoal. Ele citou especificamente o caso da Prefeitura de Rio Branco que promove o prefeito e expõe os alagados.

Ele denunciou que ainda ocorrem descalabros com a margem de consignados e o cartão Avancard. Ele fez aditamentos à representação já apresentada ao Ministério Público informando que dados foram vazados para a empresa que gerencia a margem consignável dos servidores do Acre. “Estamos vendo crime sobre crime”, disse, reafirmando que estão criando reserva de mercado exclusiva, cobrando juros extorsivos e usando dados que só o Governo do Estado tem acesso.