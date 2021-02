PARA COMEÇAR: este BLOG não aceita injunções de quem quer que seja, e não é coluna social para tratar de amenidades. Quando necessário, reconheço uma ação positiva de quem está no poder, de um político, mas sem abrir mão da crítica. Faço o preâmbulo para responder a postagem de um leitor que, acha que estamos pegando no pé demais do senador Márcio Bittar (MDB).

Minha relação com o Márcio é amigável e respeitosa. Respeito que seja um negacionista da ciência, mas não concordo. Respeito que siga a linha do Bolsonaro de que o Covid é uma “gripezinha, que se cura com comprimidos de Melhoral e Cloroquina, mas também discordo.

Cobro mais do Márcio uma posição sobre a pandemia, por o Acre está com um dos menores índices vacinais do país, e na bancada federal, é ele quem está mais perto do poder. Toma café com o Bolsonaro, almoça com os filhos do Bolsonaro, e janta com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Ninguém, então, mais credenciado do que o senador Márcio Bittar (MDB) para cobrar do governo federal um outro olhar para os acreanos que querem se vacinar. Se ele é negacionista da ciência, os seus eleitores por certo não são e querem ser vacinados. E, o Márcio faz cara de paisagem com o estágio crítico do sistema de Saúde, com a falta de vagas nas UTIS, e o avanço dos casos sendo superior em escalada às providências tomadas pelo estado. Perguntei ontem ao secretário Alysson Bestene: – qual a real situação da pandemia? Foi pragmático, na resposta: “chegamos ao limite”. E o Márcio me vem com o tema “Revitalização do igarapé São Francisco”, obra portentosa, importante, mas que é um trabalho ao longo prazo.

Porra, senador Márcio Bittar, é demais! A briga prioritária dos políticos do Acre tem que ser pela vinda de mais vacinas, ou as famílias acreanas continuarão a chorar novos mortos, os casos da Covid tendem a fugir do controle, e podemos virar uma Manaus. O Covid não se cura ou se previne com Melhoral e Cloroquina e remédio para vermes, a única prevenção para evitar novas mortes é a vacinação. Não tem outra discussão. E nada mais digo e nem me foi perguntado.

PARECE QUE SÓ TEM OS DOIS

A SITUAÇÃO do “Hospital do Juruá” é de colapso. E, parece que de parlamentares da região que temos são só as deputadas Antônia Sales (MDB) e a Jéssica Sales (MDB), que cobram providências rotineiramente. A luta é de todos. Ou o cruzeirense só vale na hora do voto?

FILME CONHECIDO

A PMRB ensaia um grandioso projeto de transformar o lixo em energia. Seguindo o modelo que o prefeito llderlei Cordeiro tentou implantar em Cruzeiro do Sul. E o triste final todo mundo conhece. Só falta contratar a mesma empresa. Vão tratar de fazer o feijão com arroz.

JOGO PARA A PLATÉIA

O DEPUTADO FEDERAL LÉO DE BRITO (PT) joga para a plateia ao defender um projeto para baixar o preço do botijão do gás. Sabe de antemão que não vai emplacar.

PODERIA ESTAR PIOR

A SITUAÇÃO no sistema público de saúde do estado já teria explodido se o governo passado não tivesse construído as Usinas de Oxigênio das UPAS, INTO, HUERB e Hospital do Juruá. É a opinião de médicos que lutam na pandemia. É um fato real, fora da política partidária.

QUESTÃO DE PRATICIDADE

QUANDO não se completa o ciclo de vacinação dos idosos de 90 anos, por qual motivo não vai se baixando as faixas para as idades até 70 anos. Pergunta ontem de um leitor.

NADA A VER

O CASO É POLICIAL. O deputado José Bestene (PP) não tem nada a ver com a suposta venda ilegal de computadores por um genro à Secretaria de Educação.

OUTRO ESTÁGIO

A DENÚNCIA que originou na prisão dos envolvidos é resultante de uma denúncia do vice Rocha em outro contexto político, da pré-eleição municipal; quando estava rompido com o Gladson; e queria atingir o governo, e o PP, através do deputado José Bestene.

DISCUTIR PROJETO

PARA o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), antes de se discutir nomes para as chapas majoritárias, os partidos de oposição têm que discutir um projeto de governo.

QUEM TEM PUXADO

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) é quem tem puxado a discussão sobre o Legislativo ter um papel relevante durante a crise da pandemia. A ALEAC até aqui vinha sendo uma mera espectadora do avanço do Covid.

AS APARÊNCIAS ENGANAM

O GOVERNADOR Gladson não pense que grupos que foram aliados na sua campanha ao governo estão parados, estão em franca articulação nos bastidores para 2022. As aparências na política costumam enganar.

OS OUTROS VIAJAM

PARECE que um dos poucos secretários do prefeito Tião Bocalom que está com os pés no chão é o Joabe Lira, da Zeladoria, os demais viajam em projetos mirabolantes.

NADA MAIS

UM PREFEITO é apenas o síndico de uma cidade, tem que manter médicos e remédios nos Postos de Saúde, ter uma boa coleta de lixo, ruas sem buracos e etc, enfim, fazer o feijão com arroz. O resto é viagem na maionese.

TREMENDA BOBAGEM

É UMA bobagem o que passa pela cabeça de alguns assessores do prefeito Tião Bocalon de que, ele tem que competir com a gestão do governador Gladson Cameli.

ALGO PRÁTICO

AGUARDAR para saber se vai sair algo de prático sobre a vacinação na reunião de amanhã dos governadores em Brasilía. Tomara que não fique no protocolo de intenção.

GATO ESCALDADO

O GLADSON, se for mesmo disputar a reeleição, pense e repense quando da escolha do seu vice, para não reviver os momentos turbulentos que teve com o vice Rocha.

PRATO FEITO ENVENENADO

NÃO DEVE ACEITAR vice de prato feito. Na política, prato feito costuma vir envenenado. A escolha do vice é como escolher com quem vai casar, não pode errar ou se lasca.

NÃO SEI VAI PARA O SACRIFÍCIO

NÃO SEI se o ex-prefeito Angelim será candidato a deputado federal. Ainda deve estar na sua cabeça a trairagem que sofreu do partido na última eleição.

NÃO SE ACOMODA

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, acertou em buscar uma parceria com a Santa Casa, para estender o atendimento médico aos munícipes.

BOA TARDE CIDADE

É nome do programa que o jornalista Astério Moreira vai apresentar na Rádio Cidade. Vai ao ar a partir das 16 horas do próximo dia 20. Será centrado em músicas, entrevistas e participação do ouvinte.

FRASE MARCANTE

“Meu Deus, protegei-me dos meus amigos! Dos meus inimigos eu me encarrego”. Voltaire.