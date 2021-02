QUANTAS DOSES de vacinas contra o Covid-19, chegaram ao estado, e foram distribuídas aos municípios? Quantas pessoas foram vacinadas na capital? Quantas vacinas estão em estoque? Quais as próximas etapas de imunização? São perguntas que precisam ser respondidas pela prefeitura de Rio Branco, quanto ao estágio na capital.

São indagações que são feitas rotineiramente pela população e ninguém esclarece. Não se está colocando em dúvida a licitude do comportamento dos gestores municipais da Saúde, mas apenas cobrando mais transparência nas suas ações. Não pode mais deixar a população no escuro sem estas respostas.

CAVALO SELADO

COM A BOA votação que teve para prefeito de Epitaciolândia, nada mais normal que o empresário Everton Soares (PSL) dispute uma vaga na ALEAC.

NOME CONSOLIDADO

SUA VOTAÇÃO na última eleição municipal, o consolidou como uma nova liderança política em Epitaciolândia.

ROMILDO FEZ ESCOLA

FALANDO EM EPITACIOLÂNDIA, o ex-governador Romildo Magalhães fez escola com o seu “Sopão Enche o Bucho.” O prefeito Sérgio Lopes está distribuindo sopão nos bairros.

PASSA PELO VAGNER

QUALQUER composição política que vier a ser feita pelo MDB em 2022, no Juruá, vai passar pelo ex-prefeito Vagner Sales, que continua sendo uma forte liderança.

DORMINDO COM O INIMIGO

QUEM DORME COM COBRA, corre o sério risco de vir a ser picado. Qualquer semelhança com a realidade política atual não é mera coincidência, acorda Gladson Cameli!

CONVERSANDO COM O POVÃO

O DEPUTADO Pedro Longo (PV) não se acomodou no mandato. Esteve esta semana na “Cidade do Povo,” ouvindo moradores sobre a alta taxa de luz da Energisa.

ACEITARAM O DESAFIO

AO QUE PARECE, os vereadores aceitaram o desafio do prefeito Bocalom, que os provocou a lhe fiscalizar, e estes estão fazendo cobranças de falhas na gestão municipal.

SECOS E MOLHADOS

UM VEREADOR não foi eleito para dizer amém e sim senhor a quem ocupa o cargo de prefeito. Exercer o mandato é cobrar, o resto é armazém de secos e molhados. Político bajulador, nunca tem final feliz.

DOIS BICUDOS NÃO SE BEIJAM

O GOVERNADOR Gladson postou que vai comprar 700 mil doses da vacina Sputinik. Em seguida, o senador Petecão (PSD), postou que, só quem pode comprar a vacina direto é o Ministério da Saúde. Dois bicudos que não se beijam.

BASTANTE CLARO

A CADA DIA fica mais claro que o senador Sérgio Petecão (PSD) vai disputar o governo no próximo ano. E, o seu adversário tende a ser o governador Gladson Cameli (PP).

NÃO TOCA NO ASSUNTO

BOM QUE o senador Márcio Bittar (MDB) lute para conseguir mais recursos para o estado. Mas não se conhece uma ação sua para a vinda de mais vacinas contra o Covid. Deve achar que se cura com Dipirona.

NOMES NA MESA

MÉDICO CARLOS BEIRUTE pelo PTB, deputado federal Alan Rick, pelo DEM; Mailza Gomes, no PP; e Flaviano Melo do MDB, são os nomes postos até aqui para a disputa da única vaga do Senado, no próximo ano.

SITUAÇÃO APERTADA

O GOVERNADOR Gladson acena com Alysson Bestene (PP) como vice da sua chapa de reeleição. E, a Mailza Gomes (PP) para o Senado. Uma chapa puro-sangue é um perigo, porque afastaria os aliados, que não se sentiriam representados. Uma chapa majoritária tem de ser plural.

O JOGO SERÁ OUTRO

PARA o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), as regras eleitorais para a eleição do próximo ano serão outras. Acha que deve vir algo como o “Distritão”, modelo em que se elegerão os mais votados para deputado.

REGRA EM DISCUSSÃO

UMA COMISSÃO já trabalha na Câmara Federal na busca de uma nova regra de consenso, que pode ser o “Distritão” ou outro arranjo para um Código Eleitoral.

SALVAÇÃO DA LAVOURA

O “DISTRITÃO”, salvaria a pele de deputados cujos partidos teriam dificuldades na montagem de chapas próprias para deputado estadual e deputado federal.

NADA A FAZER

SOBRE AS prisões por suspeitas de superfaturamento na compra de computadores na Educação, o governador não tem nada a fazer, está na esfera policial e a justiça é que vai decidir pela condenação ou inocência dos acusados.

SEM ENVOLVIMENTO

E PELAS declarações dos que conduzem as investigações, o secretário de Educação, Mauro Sérgio, nada tem a ver com a história, e não há como pensar no seu afastamento.

NÃO VAI RENOVAR

O BLOG tem informação que o prefeito Tião Bocalom não vai renovar os contratos com as empresas de terceirizados, e deverá abrir licitações com novas regras.

DEMORA ESTRANHA

A DEMORA do governador Gladson em reativar a sua filiação no PP, tem deixado os dirigentes do partido de orelha em pé. Não deixa de ser uma demora estranha.

NÃO DÚVIDO DE NADA

LEITOR do BLOG manda uma pergunta indagando, se há possibilidade do Gladson optar por disputar o Senado, no próximo ano. Minha resposta: na política, não duvido de nada, mesmo ele jurando que vai para a reeleição.

MAIOR TORCEDOR

NINGUÉM torce mais para que o Gladson dispute o Senado que o vice-governador Rocha, porque neste caso o governador teria de se afastar, e ele assumiria o governo. Mas, no meio tem uma confiança quebrada.

OUTRA POSSIBILIDADE

TAMBÉM não descarto a hipótese do senador Márcio Bittar (MDB) ser candidato ao governo em 2022, embora diga que não será. E, se o seu ídolo Bolsonaro pedir para ele ser? Não tem quadro definido para a próxima eleição.

DEIXANDO CLARO

O DEPUTADO Tchê (PDT) tem deixado claro qual será sua posição na eleição presidencial do próximo ano. Os seus discursos na ALEAC são tipicamente anti-bolsonaristas.

ALIADOS DE PRIMEIRA HORA

O VICE-GOVERNADOR Rocha e o senador Márcio Bittar (MDB) viraram unha e carne na política. É uma aliança nova que visa a eleição majoritária do próximo ano.

FRASE MARCANTE

“Ciúme é querer manter o que se tem; cobiça é querer o que não se tem; inveja é não querer que o outro tenha”. Zuenir Ventura, jornalista.