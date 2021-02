Vacina contra gripe  começa dia 18 para idoso que tomou em 2020 em Rio Branco    

Idosos querem tomar a vacina contra a gripe em Rio Branco mas não encontram o imunizante nas unidades de saúde. Um servidor que atua em posto de saúde na região da Floresta disse que os idosos ficam preocupados em não conseguir se imunizar.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que possui 5 mil doses, portanto não há falta de vacina contra H1N1.

A Secretaria do Município de Rio Branco informa que tem 3 mil doses mas quem já tomou desse lote no ano passado não pode ser imunizado com elas em 2021. “O idoso precisa aguardar o Ministério da Saúde enviar um próximo lote para a campanha que se inicia no mês de abril de 2021”, diz a Semsa, em nota.

Porém, diz o comunicado, se o idoso não tiver tomado a vacina da H1N1 na campanha do ano passado, ele pode se dirigir a uma URAP a partir de quinta-feira,18, e tomar a vacina.

Veja a nota da Secretaria de Saúde:

Esclarecimento sobre a vacina H1N1 na rede de Saúde Pública de Rio Branco

Frank Lima – Secretário de Saúde de Rio Branco