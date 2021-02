Universidade do Acre alerta para mensagem falsa sobre validação de email   

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) comunica que alguns usuários do e-mail institucional da Ufac estão recebendo mensagens para validação e atualização da conta com textos semelhantes a este:

“Caro usuário UFAC,

Estamos atualizando nosso banco de dados e a senha de sua conta de webmail irá expirar em 3 dias. Valide sua conta de e-mail em 24 horas.

Para ter a maior segurança e evitar e-mails de spam e impedir que sua conta seja fechada / excluída, você deve atualizar seu Webmail para que possamos saber que sua conta está ativa. Para validar o seu webmail

CLIQUE AQUI”

Essa mensagem é falsa; ao recebê-la, o usuário deve imediatamente clicar no botão “Denunciar Spam” e não clicar no link informado (“CLIQUE AQUI”). Trata-se de mensagem maliciosa com o objetivo de coletar informações pessoais para uso indevido. Esse tipo de fraude é conhecida como phishing.

O NTI ressalta que não envia mensagens como essa, solicitando atualização de conta ou fornecimento da senha pessoal do usuário. Para qualquer assunto relacionado ao e-mail institucional, incluindo a redefinição de senhas, acesse gsuite.ufac.br/.