Rio Acre volta a tranbordar e mais famílias são obrigadas a sair de casa em Rio Branco

Depois de baixar um pouco no meio da semana, o nível do rio Acre voltou a subir e preocupa as autoridades municipais da capital. De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, Claudio Falcão, o volume de chuva registrado nos últimos dois dias fez com que o nível das águas do manancial atingissem a cota de 14,18 metros às 9h deste domingo, 14/2, ultrapassando em 18 centímetros a cota de transbordamento.

“Estamos com uma velocidade média de subida do nível das águas de 10 centímetros a cada três horas e, a permanecer essa velocidade, já no período da tarde nós teremos que fazer a remoção de famílias”, informou o coordenador.

Falcão informou também que as constantes chuvas dos últimos dois dias levaram ao desmoronamento de três residências no Jardim Tropical, obrigando as equipes da Defesa Civil municipal a remover as famílias que habitavam nos imóveis

“Essas famílias estão sendo removidas nesta manhã de domingo para a Escola Georgete Eluan Kalume, atendidas pela Prefeitura de Rio Branco”, explicou Falcão, destacando que toda a estrutura da prefeitura continua mobilizada para atender as famílias atingidas pela enchente. “E, assim, nós vamos vivendo cada hora. Em atenção”, concluiu o coordenador. (PMRB)