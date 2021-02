Pesquisadores reencontram planta rara registrada pela primeira vez há mais de 100 anos no Acre

Junto com pesquisadores norte-americanos, Marcus Athaydes Liesenfeld, doutor em Ciências Florestais, professor de botânica e ecologia e pesquisador no Laboratório de Econatomia e Ecologia Vegetal da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, viveu uma verdadeira aventura para achar a planta que só pode ser vista no estado acreano.