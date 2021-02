Ponte do Madeira: laje dos 480 metros extras começa a ser concretada e obra entra na reta final

Texto e foto: extrema24horas

A construtora Arteleste, responsável pela construção da Ponte do Rio Madeira, na Ponta do Abunã, iniciou hoje (dia 12), a concretagem da laje do trecho extra de 480 metros de ponte sobre solo brejoso na margem direita do rio, marcando de uma vez por todas a reta final da obra, iniciada há cerca de 2.500 dias.

Com a obra da ponte na reta final, e os acessos às duas cabeceiras já asfaltados, o DNIT pretende celebrar a visita do presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de março, para a grande inauguração.