Ministério lista Rio Branco entre 30 destinos turísticos com oferta gratuita de wi-fi     

Um levantamento do Ministério do Turismo mostra Rio Branco entre 30 destinos turísticos do Brasil que oferecem wi-fi de graça.

o Ministério do Turismo mapeou a disponibilidade de internet pública gratuita em destinos turísticos estratégicos do País. O resultado é que 74% destas rotas ainda não contam com cobertura de rede pública.

De um total de 117 destinos analisados, 87 não possuem Wi-Fi em seus principais atrativos. A falta de planejamento e de estrutura local são os motivos determinantes apontados no levantamento.

A coleta dos dados foi realizada junto aos gestores dos municípios entre os dias 06 de outubro e 11 de novembro de 2020 e evidenciou que a situação das cidades e dos atrativos turísticos ainda engatinha no desenvolvimento tecnológico, apesar de 45% deles ter informado a existência de projeto, ainda não implementado, para disponibilizar internet pública gratuita.

Para mudar esta realidade, os ministérios do Turismo e da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) assinaram, em outubro do ano passado, um acordo de cooperação que vai apoiar políticas públicas de digitalização e inovação para promover o Turismo 4.0 e, assim, possibilitar a transformação de rotas estratégicas em destinos turísticos inteligentes. De forma a impulsionar as atividades, o MTur também prevê outras ações com o Ministério das Comunicações.

A ideia é que a partir deste diagnóstico, o governo federal inicie, ainda neste ano, o suporte à digitalização dos destinos turísticos estratégicos ampliando o potencial de desenvolvimento do turismo nestas localidades. Assim, com apoio do governo federal, caberá aos gestores municipais de turismo a elaboração de planos e projetos para o desenvolvimento de seus destinos e atrativos, melhorando o seu posicionamento e aumentando a competitividade e rentabilidade da atividade turística.

O secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França Cordeiro, enumera benefícios resultantes da conectividade. “Oferecer Wi-Fi de graça em atrativos turísticos é uma ótima ferramenta para alavancar o turismo regional, possibilitando que o turista possa compartilhar imediatamente o momento em suas redes sociais, promovendo o destino de lá mesmo e identificar outro atrativo nas proximidades para seguir seu percurso. Com isso, conseguimos integrar os destinos e contribuir para a melhoria da experiência turística como um todo”, destacou.

O levantamento da disponibilidade de internet pública considerou as 30 rotas turísticas estratégicas distribuídas em 158 municípios do programa Investe Turismo, que prevê um conjunto de ações para estruturar roteiros estratégicos por parte do Ministério do Turismo, Embratur e Sebrae. E, ainda, as 10 Cidades Criativas do Brasil – título concedido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Deste universo de municípios, 117 destinos turísticos de 25 estados responderam aos questionamentos, sendo 116 municípios do Investe Turismo e 1 Cidade Criativa (Santos-SP) – que não integra o Investe Turismo. Apenas dois estados (Piauí e Rondônia) não enviaram nenhuma resposta de seus municípios à pesquisa.

Segundo o diagnóstico da oferta de internet gratuita, a maior parte dos 30 destinos digitalizados, que constituem 26% do total pesquisado, está localizada na região Sul (33%), seguida da Sudeste (23%) e Centro-Oeste (17%). Já Nordeste e Norte representam, cada uma, 4% do total.

Entre os municípios que contam com o serviço gratuito de Wi-Fi, 53% contemplam os principais atrativos locais. Os municípios de Pomerode (SC) e Bento Gonçalves (RS) foram os dois destinos que mais priorizaram a disponibilização de pontos de internet pública em áreas turísticas. Em relação à área total da cidade, em geral, a cobertura do sinal de internet pública gratuita abrange até 5%, sendo que em três municípios (Fortaleza-CE, Itajaí-SC e Blumenau-SC) a cobertura ultrapassa o percentual de 25% da área das cidades.

Além da instalação efetiva da internet, o Ministério do Turismo também buscou verificar a qualidade da prestação do serviço. Assim, em relação à conexão e velocidade da Internet, apenas 36% dos destinos afirmaram atender plenamente a esse quesito, sendo que 40% atendem parcialmente e 17% possuem menor qualidade no serviço – metade dos destinos (15) oferece velocidades de, no máximo, 20Mbps. Outros 7% não souberam informar se o serviço atende às expectativas do público-alvo.

A busca por inovação no setor de turismo, incluindo a transformação digital, foi o foco do 1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, promovido em 2020 pelo MTur, MCTI e o Wakalua Innovation Hub – primeiro polo global de inovação em turismo, com a colaboração da Organização Mundial do Turismo (OMT). Quase 800 startups se inscreveram na seleção, e as 10 finalistas foram classificadas para as semifinais da terceira edição da competição global de startups da OMT.

AC, Rio Branco

BA, Salvador

CE, Fortaleza

DF, Brasília

ES, Domingos Martins

ES, Venda Nova do Imigrante

MA, São Luis

MG, Belo Horizonte

MG, Congonhas

MS, Bodoquena

MS, Bonito

MS, Campo Grande

MT, Cáceres

PA, Salvaterra

PA, Santarém

PE, Recife

PR, Curitiba

RJ, Petrópolis

RS, Bento Gonçalves

RS, Canela

RS, Garibaldi

RS, Gramado

SC, Balneário Camboriú

SC, Blumenau

SC, Imbituba

SC, Itajaí

SC, Pomerode

SP, Santos

SP, Ubatuba

TO, Palmas