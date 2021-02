CRM e sindicato alertaram vereadora sobre médicos que esperam 2a dose de vacina

A vereadora e médica Michelle Melo visitou o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici, para uma reunião que contou com a participação do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM). A parlamentar ouviu as demandas dos representantes das entidades médicas que reivindicaram a melhoria da estrutura da rede municipal de saúde.

No encontro, Guilherme Pulici e Leuda Dávalos pediram apoio para buscar a vacinação de todos os médicos, buscando a imunização dos 53 profissionais em Rio Branco que ainda não receberam a dose. Ainda existe uma grande quantidade de profissionais para tomar a segunda dose da CoronaVac e não há posicionamento da prefeitura de Rio Branco.

Os representantes do CRM e Sindmed-AC também pediram a vacinação dos médicos da rede privada, necessária para ajudar a desafogar a rede pública que já colapsou.

Guilherme Pulici ainda pediu apoio para agilizar o debate do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) para valorizar a carreira de médico do município, buscando ainda mais profissionais para as unidades básicas de saúde.