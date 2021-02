Prefeito volta a denunciar caos com 150 migrantes em abrigo e outros vivendo nas ruas de Assis Brasil        

O prefeito Jerry Correia disse nesta sexta-feira (12) que Assis Brasil vive caos. “Além da Covid, temos 150 pessoas de diversas nacionalidades no abrigo para migrantes. Alguns estão nas ruas, dormindo nas ruas, calçadas”, disse ele em entrevista Rádio Difusora Acreana, considerando um momento dramático semelhante ao que viveu em março e abril do ano passado.

O Governo do Estado ficou de enviar equipes da Segurança Pública. A maioria vem de cidades do Brasil que entraram no Brasil há dois ou três anos e querem voltar para seus países de origem.

“Esta prefeitura não tem mais capacidade para amparar essas pessoas e isso impacta diretamente na pandemia da Covid=-19. Pedimos socorro para Assis Brasil”, disse Jerry.

Ele pede ao governo ajuda para remoção das pessoas para outros abrigo.