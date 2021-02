Operação “Trojan” da Policia Civil prende empresário e ex-secretário de educação

O empresário Cristiano Ferreira, dono da C.Com Shopping Informática e o ex-secretário adjunto da Educação, Márcio Mourão, foram presos preventivamente na manhã desta sexta-feira, 12, por agentes da Polícia Civil na Operação Trojan, que apura superfaturamento de R$ 2,4 milhões na compra de 2 mil computadores pela secretaria de Estado de Educação. Além do empresário e do ex-gestor, foram presos também dois servidores da Educação e dois funcionários da empresa, que não tiveram seus nomes revelados.

Cristiano é genro do deputado estadual José Bestene (PP) e tem uma série de contratos ativos com o governo do Estado, entre eles a venda de 2 mil computadores que uma auditoria do Tribunal de Contas do Acre indicou superfaturamento superior a R$ 2,4 milhões.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Pedro Rezende, chefe da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção (Decor), informou que os alvos da investigação são pessoas envolvidas em fraudes em licitações e que foram bloqueadas contas, veículos e documentos foram apreendidos em suas residências e na sede da C.Com Shopping.

Os presos na Operação serão encaminhados ao Presídio de Rio Brando ainda nesta sexta-feira, 12, após passarem por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

O nome da operação policial “Trojan” vem da mitologia Grega onde faz referência a “Cavalo de Tróia” que também é um dos programas maliciosos mais comuns. Ele acessa seu dispositivo disfarçado como um programa comum e legítimo. Seu papel é possibilitar a abertura de uma “porta”, de forma que usuários mal intencionados possam invadir seu computador.