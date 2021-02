Pandemia faz com que setor de serviços caia 7,9% em um ano no Estado do Acre

Conforme dados publicados nesta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, pelo IBGE, em dezembro de 2020 o volume de serviços do Acre caiu (-1,2%) em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, após crescer 10,6% em novembro.

Na série sem ajuste sazonal, frente a dezembro de 2019, o setor recuou 1,1%. O acumulado no ano caiu 7,9% frente ao mesmo período de 2019, superando, com isso, o ano de 2019 (-7,1%), que registrava até então a queda mais intensa neste tipo de indicador dos últimos cinco anos.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim de Serviços do Acre e em breve publicará no site https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LFntvNBHKtmoPkjMzjDSDlV9Wxiawgyw