Prefeitura de Marechal Thaumaturgo ganha nova sede depois de 28 anos

Após 28 anos, a sede do executivo municipal de Marechal Thaumaturgo passa a ter um novo endereço, um novo prédio com modernas instalações, amplicidade, conforto e climatização.

O espaço tem 508,19m2 e está endereçado no Bairro São Francisco (conhecido popularmente por Poeirinha), rua Raimundo Margarida, divididos em 18 (dezoito) repartições dentre gabinete do prefeito e vice, sala de reuniões, sala de planejamento, sala de técnicos, copa, almoxarifado, banheiros e área de vivência.

E na última segunda, 08/02, o prefeito Isaac Piyãko juntamente com vice Valdélio Furtado, parte do secretariado, equipe técnica e assessoria já passou a atender e despachar nas novas instalações do Centro Administrativo Municipal (nova prefeitura).