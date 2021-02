Manaus recebe neste sábado (13) missão humanitária da Associação Médica do Brasil

Uma missão humanitária de médicos brasileiros que há cerca de dez anos atuou no Haiti, quando a capital Porto Príncipe foi destruída por um terremoto, serviu de modelo para a criação da Força-Tarefa AMB-Covid, da Associação Médica Brasileira, que, amanhã, dia 13 de fevereiro de 2021, embarca um grupo voluntários médicos para Manaus, Amazonas, com a meta de assistir a população local vitimada pela Covid-19.

Serão 18 médicos, que se somarão a outros seis, já em Manaus desde o dia 6 deste mês, e que receberão reforço de mais outros seis, que seguem em 20 de fevereiro.

O seis primeiros já foram preponderantes para a reativação da UTI do hospital de campanha Nilton Lins. Os novos voluntários viabilizarão a reabertura de outras unidades de terapia intensiva desativadas por falta de médicos e reforçarão o time de profissionais de saúde do Estado, hoje em número insuficiente e exausto.