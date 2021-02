FIEAC doa sacolões e kits de limpeza a famílias atingidas pelas enchentes

“O momento é de solidariedade e de unir esforços”. Assim definiu o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, ao realizar na manhã desta quinta-feira, 11 de fevereiro, a entrega de sacolões e kits de limpeza à primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli. Os produtos serão doados às famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco.

“Vivemos uma situação extremamente crítica, pois além de todos os percalços causados pela pandemia, há mais essa situação das enchentes. Não podemos simplesmente cruzar os braços e cobrar ações somente do poder público, temos a responsabilidade também de apoiar e nos mobilizar para minimizar o sofrimento da nossa população”, acrescentou José Adriano.

Para a primeira-dama do Acre, o sentimento é de gratidão, pois cada produto doado faz grande diferença na vida das famílias atingidas pelas cheias. “Só tenho a agradecer ao presidente José Adriano e ao grupo de Mulheres da Indústria que sempre são solidários nos momentos difíceis e não medem esforços em contribuir com os mais necessitados. Ninguém faz nada sozinho e essa união vai amenizar bastante o sofrimento de muitas famílias”, salientou Ana Paula.

Presentes no ato de entrega dos sacolões e kits de limpeza, as empresárias Marluce Barlatti e Zu Oliveira, representantes do grupo Mulheres da Indústria, destacaram que é gratificante poder ajudar e se colocaram à disposição para mais parcerias em prol das famílias que passam por grandes dificuldades. Também participaram da solenidade o superintendente do SESI/AC e diretor-regional do SENAI, César Dotto, o superintendente da FIEAC e do IEL, Jorge Luiz Vila Nova, e o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assurbanipal Mesquita.