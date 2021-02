É um Transformer? Empresa apresenta notebook com nada menos que 7 telas; saiba mais

Imagine um notebook com duas ou três telas. Essa proposta já é difícil de alcançar sem certa dose de criatividade, certo? Agora pense em um notebook com sete displays. Isso mesmo, sete! Essa é a proposta da Expanscape, empresa que criou um protótipo de laptop com essa quantidade absurda de telas..

O modelo se chama Aurora 7 (nome provisório) e tem como destaque as sete telas, todas unidas à parte central do equipamento ele — ou seja, nada de monitor externo. As especificações são:

No centro: 17,3 polegadas e 4K;

Nas laterais e acima: 17,3 polegadas e 4K;

Acima das telas laterais: dois monitores de 7 polegadas e resolução 1200p;

Abaixo do telado: 7 polegadas e resolução 1200p.

Para dar conta do peso de tantas telas, é possível ver que não somente a dobradiça da tampa segura o conjunto. As bordas também são bem reforçadas para dar sustentação e as peças laterais têm pezinhos para evitar que o produto tombe para trás.

Aliás, não há uma imagem sequer do dispositivo fechado, o que nos leva a ficar imaginando qual movimento de Transformer o notebook exige para ficar “enxuto”, se é que dá para dizer algo nesse sentido para esse bichão. Prova disso é que a própria Expanscape afirmou que a máquina tem 51 cm de altura quando está com todas as telas recolhidas.

Quais as especificações internas de uma máquina que dá conta disso tudo? É precisos dizer que o Aurora 7 não tem lá os componentes mais potentes do mercado. O modelo vem equipado com uma GTX 1060 da Nvidia, 64 GB de RAM (aqui o número mais impressionante, depois das telas, é claro), e Intel Core i9-9900K.

Modelo tem apoios para as telas para evitar que dispositivo tombe (Foto: Divulgação/Expanscape)

Como protótipo, a empresa espera modificar estes componentes para uma RTX 2070 acompanhada do Ryzen 9 3950X.

Outro ponto curioso é a bateria. O Aurora 7 tem um componente extra de 184 Wh para alimentar apenas suas telas. A companhia promete que é possível ficar com o notebook funcionando com as telas ligadas por pelo menos uma hora.

Claro que, só pelo tamanho, já seria complicado levar o aparelho na mochila, mas o conjunto todo pesa 12 kg. Por conta das duas baterias, também não é possível levar o Aurora 7 em aviões.

O protótipo é voltado para sistemas de segurança (por isso tantas telas), mas ainda não é comercializado em massa. A empresa até diz que pretende vendê-lo para pessoas interessadas em adquirir um protótipo destes, mas o comprador precisa assinar um termo de confidencialidade do preço. Ou seja, não se sabe ainda quanto custaria uma belezinha dessas.

Fonte: CanalTech e Expanscape