Prefeitura de Brasileia inicia a vacinação contra a Covid-19 em idosos a partir de 90 anos

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na quinta-feira (11), mais uma etapa de vacinação no combate ao coronavírus no município.

O público alvo da ação são os idosos, área rural e urbana, a partir de 90 anos que estão recebendo a 1º dose da vacina. A gestão está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde (MS), o próximo passo é a vacinação de idosos a partir dos 85 anos que estejam acamados.

A equipe de saúde está realizando uma busca ativa para identificar as residências desses idosos, para que possam estar recebendo a vacina. Os profissionais da saúde estão indo até as casas, evitando o deslocamento das pessoas do grupo de risco evitando filas e aglomerações nas unidades de saúde.

O secretário, Joãozinho Melo, falou a respeito da ação e a logística de trabalho. “Mais um momento de muita felicidade em está recebendo essas 70 doses para realizar a vacinação nos idosos de 90+ anos, e ficar um pouco mais tranquilo a essa faixa etária. Nosso trabalho continua, seguimos buscando as pessoas do grupo de risco para vacinar, nossa intenção é imunizar a todos de forma rápida e segura”, falou Joãozinho Melo, secretário de saúde.

O município de Brasileia recebeu mais 40 doses destinados para os profissionais de saúde do estado e município, ao fim dessas dosagens 90% dos servidores da saúde estarão imunizados.

Maria Francinete falou da importância da vacinação e a segurança que traz para toda a família, mantendo o uso da máscara e álcool em gel. “Eu acho muito importante a vacinação, nosso governo do estado e município conseguiram, por conta de tantas pessoas que já perderam a vida pela falta da vacina. Agora nossa família fica tranquila, já que a dona Maria recebeu a 1º dose, sabemos que ela tá segura”, enfatizou Maria Francinete, nora da beneficiada com a vacina.