Policiais Rodoviários Federais doam cestas básicas e kits de limpeza para famílias alagadas no Acre

Com o objetivo de ajudar as famílias de Rio branco/AC atingidas pelas recentes alagações, Policiais Rodoviários Federais fizeram a doação de 43 cestas básicas e 16 kits de materiais de limpeza, na tarde da última quarta-feira, 11.

A doação foi entregue na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e posteriormente, já na sede da Prefeitura de Rio Branco, na presença da prefeita em exercício, Marfisa Galvão, e do secretário da Casa Civil, Artur Neto, foi assinado o Termo de Doação e feito um ato simbólico para registrar a entrega.

As doações serão entregues às famílias que estão sofrendo com as recentes alagações no entorno do Igarapé São Francisco que ocorreram no último final de semana. A prefeitura, através da SASDH, está fazendo o cadastramento das famílias e a distribuição das doações que vem recebendo.

Além desta doação, foi levado, pelos representantes da PRF no evento, a mensagem do superintendente regional do Acre disponibilizando dois caminhões prancha para caso seja necessário alguma remoção de urgência. Os policiais também se disponibilizaram para, se necessário, participarem de ações sociais ou emergenciais que visem minimizar os transtornos causados pelas chuvas dos últimos dias.

Diante disso, os policiais da PRF no Acre reforçam seu compromisso com a sociedade brasileira e em especial com a população acreana.