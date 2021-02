Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.

Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.343 da Mega-Sena, que foi realizado nesta quarta-feira (10) em São Paulo. Para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (13), o prêmio previsto para as apostas vencedoras é de R$ 11 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 31 – 42 – 45 – 49 – 56.

A Quina teve 24 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 83.892,90

A Quadra teve 2.507 apostas vencedoras e cada uma recebe R$ 1.147,31

G1