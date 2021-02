Deracre retira balseiro preso na Passarela Joaquim Falcão Macedo em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), concluiu na tarde desta quarta-feira, 10, a retirada do balseiro que ficou preso em um dos pilares de sustentação da Passarela Joaquim Falcão Macedo, situada no centro de Rio Branco, e que liga o Primeiro ao Segundo Distrito da cidade.

De acordo com Sócrates Guimarães, “o trabalho é uma das rotinas da Diretoria de Portos e Aeroportos do Deracre e é realizado de novembro a abril, quando o nível das águas sobe e arrasta árvores caídas que permanecem nas duas margens do Rio Acre e de seus afluentes”.

Ainda segundo o diretor, a vigilância do Estado tem sido constante, haja vista que os entulhos presos nos pilares de sustentação das pontes Juscelino Kubitschek, Wanderley Dantas e da passarela podem não só atrapalhar o fluxo das águas, mas também comprometer a estrutura das edificações.