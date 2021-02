Tom Holland descarta aparição de Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha 3

A novela sobre a produção de Homem-Aranha 3 acabou de ganhar mais um capítulo: desta vez, Tom Holland, que interpreta o Peter Parker do MCU, negou o retorno de Andrew Garfield e Tobey Maguire na sequência. A fala foi proferida durante uma entrevista que promovia o filme Cherry, o mais novo trabalho do ator para o Apple TV+.

“Não, não, eles não aparecerão neste filme”, declarou Holland à Esquire em dezembro para uma reportagem que foi revelada apenas nesta semana. “A menos que eles tenham escondido a maior parte das informações de mim, o que eu acho que é um grande segredo para eles esconderem de mim. Mas, por enquanto, não. Será uma continuação dos filmes do Homem-Aranha que estamos fazendo.”

O encontro de gigantes não vai rolar, segundo Tom Holland (Imagem: Reprodução / Sony)

Há poucos dias, o ator deu outra entrevista revelando que o mais novo capítulo de Peter Parker é o filme de super-heróis “mais ambicioso de todos os tempos”, sem revelar um detalhe sequer sobre a trama. Tudo sobre a produção do novo filme está sendo mantido no mais puro sigilo, mas um relatório divulgado no ano passado pelo Collider apontou que Kirsten Dunst estava definida para reprisar seu papel como Mary Jane, além do Doctor Octopus de Alfred Molina e o Homem-Aranha de Andrew Garfield.

A “confirmação” de Dunst no elenco automaticamente fez os fãs comemorarem um possível retorno do Peter Parker de Maguire. Vale lembrar também que Jamie Foxx chegou a confirmar sua participação no novo filme em outubro de 2020, mas acabou deletando a postagem instantes depois. Em segredo e sem registros, algumas pessoas afirmam ter visto Charlie Cox no set de gravações de Homem-Aranha 3, reprisando seu papel como Matt Murdock, o Demolidor.

É claro que os fãs não levaram tão a sério quando Tom Holland confirmou o retorno de seus antecessores, afinal, abrir mão de todo o hype de Homem-Aranha 3 não seria nada inteligente para a campanha do filme. Por outro lado, vale lembrar que o ator não tem o melhor histórico do mundo quando se trata de guardar informações sigilosas sobre os projetos em que está envolvido, então há quem acredite que, a princípio, a produção tenha escondido essa informação de Holland justamente para não correr riscos de ela ser revelada antes da hora.

É claro que, como todo projeto do MCU, há teorias por trás de toda essa história. Como já adiantado, os vilões dos filmes anteriores do Cabeça de Teia estariam nesse próximo capítulo, e Tom Holland não negou essa parte da história.

Também há especulações que sugerem a aparição do Sexteto Sinistro no terceiro filme. Chamados de The Sinister Six nos quadrinhos, o grupo é formado por supervilões que se unem para derrotar o super-heróis. Para as telonas, desconfia-se de que os antagonistas sejam recrutados de diferentes dimensões.

Spider-Man: Sinister Six (Imagem: Divulgação / Marvel Comics)

A formação original da gangue consistia em Kraven – O Caçador, Mystério, Doutor Octopus, Abutre, Homem-Areia e Electro, três dos quais já foram confirmados no terceiro longa, aparentemente. Vale lembrar que Mystério, de Jake Gyllenhaal, aparentemente morreu em Homem-Aranha: Longe de Casa, mas, como estamos falando do MCU, é possível de que ele tenha encontrado uma forma de fingir sua morte.

De alguma maneira, isso pode explicar porque os vilões dos filmes mais antigos foram incluídos neste, mas não os heróis. Ainda é tudo tratado como rumor e especulação, então vale ficar de olho nas próximas notícias, informações e vazamentos. Homem-Aranha 3 ainda não possui um título oficial e chega ao Brasil em 16 de dezembro de 2021.

Fonte: Collider, TechRadar e CanalTech