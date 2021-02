Servidores do Banco do Brasil entram em greve contra fechamento de agências  no Acre  

O deputado Neném Almeida disse nesta quarta-feira (10) que os funcionários do Banco do Brasil estão em greve nacional contra o fechamento de agências nos Estados. No Acre, o prejuízo é grande, segundo ele.

“É um absurdo o que o presidente Bolsonaro está fazendo”, disse. Ele se diz contra a privatização de empresas e mostra o caso da Energisa, que demite e aumenta a conta de luz.

“A mesma coisa querem fazer com os bancos. Querem lucro maior com menos funcionários”, disse, criticando o ministro da Economia, Paulo Guedes. A categoria é contra essa política em andamento.

Segundo ele, a população é a grande prejudicada nesse processo.