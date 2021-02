Ranking põe Rio Branco entre as 100 melhores cidades para se viver no Brasil. Será?

Saiu o ranking das 100 melhores cidades para se viver no Brasil e Rio Branco ficou em 84o lugar.

Para determinar as melhores, o levantamento da Macroplan – consultoria em cenários prospectivos e administração estratégica – mede áreas como educação, segurança, saneamento e saúde no estudo Índice dos Desafios da Gestão Municipal 2021, IDGM.

A campeã deste ano é Maringá, no interior do Paraná, com 430 mil habitantes. Fundada em 1947, é uma das poucas cidades planejadas do país e já foi campeã duas vezes em 2017 e 2018.

Veja o ranking das 100 melhores