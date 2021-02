PF acua braço mais violento do PCC que movimentou 800 kg de droga no Acre

A Polícia Federal deflagrou hoje (10/2) a operação Artemis, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes violentos nos estados do Acre e Mato Grosso do Sul. Na ação foi presa em Campo Grande umas das principais lideranças dessa facção, cuja atuação se dá na região norte do País.

A operação conta com cerca de 40 policiais federais, que cumprem 17 ordens judiciais, sendo 10 de busca e apreensão domiciliar e 7 de prisão preventiva, contra integrantes da organização criminosa. Apenas um não foi localizado e encontra-se foragido.

As investigações tiveram início em 2020, após a apreensão de 12kg de skunk (uma maconha com alto teor de THC e que causa dependência com muito mais rapidez) proveniente do Peru e revelaram que nos últimos meses a organização criminosa movimentou pelo menos 800 kg de entorpecentes.

A Polícia Federal reforça que a atual pandemia não afetou as investigações e ações da instituição nos crimes de sua atribuição, mas que esta diligência policial foi cumprida em total observância às orientações da Anvisa, sobretudo o uso de equipamentos de proteção individual para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados.