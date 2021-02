Idosos acima de 90 anos começam a ser vacinados contra a covid-19 em Rio Branco

A vacinação dos idosos com idade a partir de 90 anos já iniciou em Rio Branco, nesta quarta-feira, dia 10. O serviço é ofertado em três unidades de saúde, e também foi montado um ponto no sistema drive-thru, onde os veículos estacionam e a vacinação dos idosos é feita sem a necessidade que desçam do veículo.

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, e a prefeita de Rio Branco, em exercício, Marfisa Galvão, acompanharam as primeiras vacinações realizadas no pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas, onde está montada a estrutura. Esta etapa é realizada por meio de uma grande operação, englobando, ainda, três unidades de saúde: Roney Meireles, Claudia Vitorino e Policlínica Barral y Barral.

“Estamos muito felizes de iniciar essa nova fase de vacinação. Além dos profissionais de saúde que atuam nas unidades, já vacinamos também os que vivem em abrigos, no sistema prisional, e os próprio idosos acamados, que receberam os vacinadores em casa. Agora, é a vez de mais idosos da comunidade, acima de 90 anos. Estamos executando um planejamento que tem dado certo”, comemora o secretário Frank Lima.

O horário de vacinação será das 8h às 17h, e para ser vacinado o idoso precisa apresentar documento oficial com foto, e o número do CPF. Se possuir, deve apresentar no lugar do CPF, o cartão do SUS. Quem tiver a carteira de vacinação também poderá apresenta-la para anotação, caso contrário, uma nova será entregue ao idoso vacinado.

“É necessário comprovar a idade, e quem tem a carteira de vacinação deve levar, pois somente faremos para quem não tem mesmo. Todos devem estar com a máscara facial, e tomar os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Nas unidades, é preciso também manter o distanciamento”, sugere a chefe da Vigilância Epidemiológica da Semsa, bióloga Socorro Martins.

O drive-thru com vacinação está ocorrendo de forma tranquila, rápida, cômoda e segura com o suporte de dois agentes de trânsito da RBTrans no controle de entrada e saída de veículos. “São cerca de 850 doses da vacina que estamos aplicando. Estamos acompanhando e orientando para que seja o mais humanizado possível. A vacina traz esperança, é um momento de alegria”, destacou a prefeita em exercício Marfisa Galvão.

Alysson Bestene, secretário de saúde do Estado, aproveitou o ensejo para pedir a colaboração da sociedade com o uso de máscaras e álcool em gel. Falou que novos leitos estão sendo abertos para Covid e que o 4ª andar do Pronto Socorro está sendo preparado para atender pessoas com essa enfermidade.

O governador Gladson Cameli, fez questão de participar do ato. “Estamos salvando vidas, algumas medidas são amargas, mas necessárias. Acreditem, vamos ter vacina para todos, porque, não vai faltar esforços nem do Estado nem da Prefeitura. Quero agradecer a imprensa, vocês estão na linha de frente, fazendo um trabalho extraordinário, estamos muito preocupados com o número de pessoas contaminadas e trabalhando para num futuro próximo voltarmos a ter uma vida normal”, ressaltou.

NOVO LOTE

Na Capital acreana, a campanha de vacinação é conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que recebeu na terça-feira, dia 09, um lote com 880 doses do imunizante CoronaVac. Na cidade, oficialmente, a campanha foi iniciada no dia 21 de janeiro, imunizado idosos acamados com 80 anos ou mais e trabalhadores da rede de saúde. Desde então, cerca de 6 mil pessoas já foram vacinadas.