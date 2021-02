Hospital do Juruá ganha duas usinas de oxigênio para atender pacientes com Covid-19

O governo do Acre vem intensificando as ações de combate à pandemia e vários são os investimentos com o objetivo de dar melhor estrutura de trabalho aos profissionais de saúde que vivem a labuta de resguardar vidas na guerra contra a Covid-19. Um exemplo disso é a montagem, nesta semana, de duas usinas de oxigênio no Vale do Juruá, que trarão, ao mesmo tempo, o socorro a pacientes do Hospital do Juruá e de seu anexo (hospital de campanha).

O diretor comercial da empresa que presta o serviço, Alexandre Magno Lopes, explica que essa é uma medida muito inteligente do governo do Estado, ao entender que uma usina usar como matéria-prima o ar atmosférico (não falta nunca) é bastante viável à região.

Segundo Lopes, as duas usinas, juntas, produzem 54 m³ de oxigênio por hora e 1.080 m³ por dia. “É suficiente para atender a demanda. Ainda assim, por medida de segurança, cada uma, num momento de pico, numa possível queda de energia, possa suprir sozinha as duas unidades de saúde”, afirma.

As unidades geradoras de oxigênio foram adquiridas por meio de um contrato de locação, o que gera menores custos ao Estado.