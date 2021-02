Fadiga de médicos pode comprometer ainda mais atendimento nos hospitais   

O deputado Jenilson Leite procurou na manhã desta quarta-feira (10) o Tribunal de Contas do Estado para avaliar o limite prudencial de responsabilidade fiscal do Estado do Acre.

“Entendemos que há promessa para setores, como o cadastro de reserva da PM, e constatamos que o Acre ultrapassou o limite. Está em 53%”, disse, observando que a lei permite avançar o limite em áreas como saúde, educação e segurança.

“A ida ao TCE foi para termos segurança e que o governador chame o cadastro de reserva”, disse.

Ele chamou atenção para os médicos que estão para recbeer o registro do CRM e se articulam para ir embora do Acre. “É importante que o Estado contrate mais médicos, enfermeiros, técnicos porque a fadiga poderá dificultar mais ainda o atendimento à população”, disse Leite.

O estudo do Conselho Federal de Medicina mostrou que o Acre é o maior exportador de médicos do Brasil em proporção aos formandos, os que ficam e os que vão embora do Estado.