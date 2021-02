Diniz pede calma e diz que cadastro de reserva da PM em breve será convocado       

O Líder do Governo na Aleac, Gerlen Diniz, disse nesta quarta-feira (10) que a contratação do cadastro de reserva da Polícia Militar. Segundo ele, todas as tratativas estão sendo feitas para que a promessa de Gladson Cameli seja cumprida –ou seja: convocar no mês de fevereiro. “O mês de fevereiro não acabou ainda. Dentro em breve virá o anúncio oficial”, disse ele.

Diniz se manifestou preocupado com a situação dos rios –e citou o caso de Sena Madureira, que sofre com a cheia dos rios. Ele vê que vão ocorrer aglomerações neste período, o que é muito ruim.

“Apesar do esforço do governador Gladson Cameli o sistema de saúde está no limite. Espero que consigamos sair dessa situação com o menor número de baixas possível”, disse ele.

Ele considera que o melhor para o Acre é uma força-tarefa de profissonais para ajudar no combate à pandemia.

Diniz fará parte da Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19..