Cadmiel cobra cadastro de reserva e alinhamento salarial na PM     

O deputado Cadmiel Bonfim também pediu nesta quarta-feira (10) apresentação do cronograma de convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar. “Para acabar com a agonia entre os candidatos”, disse. “A PM precisa muito de reforço porque o quadro está defasado”.

Até estar preparado para o policiamento de rua, o candidato tem de passar por um curso de formação de nove meses.

Ele também cobrou o prometido alinhamento salarial da PM com a Polícia Civil. O primeiro passo seria a titulação, que deve ser paga sobre o salário bruto para os militares.

Os servidores terceirizados do hospital de Feijó reclamam de salários atrasados e Cadmiel fez os contatos para saber o que aconteceu. A empresa diz que os pagamentos serão feitos nesta quinta-feira (11).