MPAC apura denúncia sobre regime de trabalho de idosos em unidade de saúde

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, instaurou procedimento, e encaminhou ofício para que a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) apresente, em um prazo de 10 dias, esclarecimentos sobre o regime trabalho de idosos no Centro de Saúde Barral y Barral e em outras unidades de saúde da capital.

A instauração da notícia de fato se deu após o recebimento de denúncia, pela Promotoria, informando que servidores com idade superior a 65 anos estariam trabalhando normalmente na unidade, colocando a saúde pessoal em risco, uma vez que ainda não teriam sido beneficiados com a vacina contra a Covid-19.

No ofício encaminhado à Semsa, o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros solicita esclarecimentos sobre o fato e informações sobre qual o Plano de Segurança para que os idosos estejam trabalhando presencialmente no local.

O procedimento leva em consideração que os idosos com mais de 65 anos, que são parte do grupo de risco, poderiam ser aproveitados em atividades administrativas, afastados do comparecimento pessoal, já que até o momento permanecem fora dos grupos de vacinação da Covid-19.

No mesmo documento, a Promotoria solicitou também informações sobre a situação do regime de trabalho dos demais idosos nas demais unidades de saúde da Semsa, a fim de estancar possíveis situações de risco.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC