Tomógrafo do Hospital Regional do Juruá está quebrado,      

O deputado Edvaldo Magalhães condenou acusação de proselitismo político posicionamentos críticos às autoridades em determinadas situações. “O que não ter aqui é o pacto do silêncio dos cemitérios”, afirmou.

“Todo mundo sabe que quando chove muito alaga. Portanto as equipes devem estar prontas. É ação coordenada do governo, das prefeituras”, disse, afirmando que faltou ação coordenada no atendimento às famílias alagadas.

“Houve sim uma falha porque não planejaram. Tem de se organizar porque o rio está batendo no teto”, disse o parlamentar.

Ele denunciou que o tomógrafo do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, está quebrado.