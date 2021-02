O deputado Luiz Tchê condenou a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo negacionismo no trato com a pandemia e a vacinação contra a Covid-19.

Tchê se indignou com a determinação do senador Sergio Petecão que ameaça acampar no Palácio do Planalto para ser recebido pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo, que não quer receber a bancada federal acreana sobre o colapso do sistema de atendimento à Covid-19 no Estado.

“Repudio com veemência”, disse ele.