PM aprende madeira ilegal com camioneiros acostumados a cometer crime ambiental

A madeira teria sido obtida na comunidade Santa Rosa.

Após realizar o flagrante no retorno para base do Policaimento Rodoviário, a guarnição se deparou com um caminhão Mercedes-Benz com aproximadamente 8,5m³ de madeira ilegal extraída nno Ramal do Gama. “Mediante constatação dos crimes ambientais do artigo 46 parágrafo único da lei 9.605 foi dada voz de prisão aos autores e conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul. Apesar da constante fiscalização e num inverno rigoroso a extração ilegal de madeira e incessante e ambos caminhoneiros são reincidentes nestes crimes ambientais”, informou a PM.