O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) ligou ontem revoltado para o BLOG DO CRICA, com o cancelamento da reunião que a bancada federal do Acre teria nesta terça-feira com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar de mais ajuda para o estado, principalmente, do envio de vacinas.

Na reunião, o governador Gladson Cameli também estaria presente. Petecão está agendando uma reunião de urgência com toda bancada federal, logo mais em Brasília, para ser tirada uma posição oficial no que considera ser uma desfeita feita aos acreanos. O último lote de vacinas que chegou ao estado foi de pouco mais de 6 mil doses, a ser distribuído por todos os municípios.

Rondônia recebeu domingo passado 36.600 doses. Até o momento, nem a faixa que vai dos 70 aos 80 anos foi imunizada no Acre. “A minha proposta é que a bancada federal acampe no Ministério da Saúde, até que seja mudado o tratamento dispensado pelo governo federal ao estado, no combate à pandemia”, defendeu Petecão.

O sistema público de saúde no Acre entrou em colapso, e faltam UTIs na capital e em Cruzeiro do Sul. Existe fila de pacientes na busca de uma vaga em UTI, revelaram ontem fontes da saúde ao BLOG. A pressão neste momento é prioritária, pois se trata de um ato para salvar vidas. Ou viramos Manaus.

POSIÇÃO DO MP

O MINISTÉRIO PÚBLICO tem que investigar a divulgação de pessoas fora do grupo de risco sendo vacinadas, para saber se há legalidade do fato acontecido na Policlínica.

DEBATE NA CIDADE

O FATO REGISTRADO na Policlínica virou assunto nas redes sociais. Ninguém melhor que o MP para entrar neste caso, para que não paire dúvida sobre privilégios.

FILA PARADA

ENQUANTO ISSO, a fila dos idosos está parada na capital. Ninguém dá uma explicação sobre idosos de 70 anos em diante não estarem sendo vacinados. Falta comunicação da PMRB. E, isso não pode acontecer numa pandemia.

REGISTRO FEITO

A SEDE DO IDAF, que fica na AC-40, depois do Parque de Exposição, teve o prédio reformado e está bem cuidado. A crítica do “capinzal” não se referiu a esta unidade.

EXPLICAÇÃO DADA

A EXPLICAÇÃO do secretário da Zeladoria da PMRB, Joabe Lira, sobre a escuridão da Praça do Tropical, foi que esta semana começa a ser trocada a iluminação atual por Led.

ASSIM SE FAZ

NÃO CUSTA nada um secretário fazer como fez o Joabe Lira, em responder a questionamentos, afinal, estão em cargos públicos, e como tal devem explicações públicas.

BATEU NO TETO

QUANDO OS INFECTOLOGISTAS previram que o sistema de saúde do Acre podia entrar em colapso, quase foram crucificados pelos brucutus. Aconteceu! Tem fila para UTI.

NÃO ANDOU

FORA a vacinação dos que estavam em asilos, a fila da vacinação para os idosos não andou no estado. Quando se vê chegando 6 mil vacinas, não se pode culpar a PMRB. Mas, se pode cobrar mais pressão da bancada federal.

NÃO SERIA NOVIDADE

NÃO SERIA anormal o jogador Romário disputar a vaga do Senado do Acre, em 2022. Temos o caso do ex-presidente Sarney, maranhense, eleito senador pelo Amapá.

OUTRA HISTÓRIA

SE O ACREANO votaria nele, é uma outra história.

PERGUNTA A SER FEITA

A PERGUNTA a ser feita ao ministro Pazuello, é se tem que se esperar que Rio Branco se transforme em Manaus (não temos mais UTI), para receber melhor tratamento.

INVESTIDA ERRADA

OS GRUPOS que estão apresentando pedidos de impeachment estão indo por um caminho errado. Não passa no Congresso; e uma vitória do Bolsonaro numa votação, o fortaleceria. Na política, não se dá passo em falso. Não há, no momento, clima político para deposição.

SITUAÇÕES DIFERENTES

A DILMA levou o impeachment por não ter base política. Ao contrário do Bolsonaro, que tem o “Centrão” e seus votos. O Bolsonaro tem sido um desastre na pandemia, mas não há votos para pensar no seu impeachment.

IDIOTA PARA TUDO

LEITOR, manda a pergunta: “quem é que vai querer entrar na chapa do PSDB, com dois deputados estaduais”? Ora, nesta vida tem idiota para tudo.

ANGELIM CALADO

O EX-PREFEITO RAIMUNDO ANGELIM ainda não falou se será ou não candidato a deputado federal, no próximo ano. Na última eleição, ele foi sapecado pelo fogo amigo.

FAVAS CONTADAS

QUEM O MPF ia para cima da construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul-Pucallpa, já era esperado, por a estrada não ter estudo de impacto ambiental, e cortar uma das áreas mais ricas de biodiversidade do estado.

PROPOSTA EM TESE

O AUXÍLIO EMERGENCIAL, tende a ser reduzido para 200 reais por três meses. A questão não é o valor, mas o fato que o governo federal não tem caixa para ajuda maior.

NÃO PODE SER VARRIDO

UM FATO nesta pandemia não pode ser varrido para baixo do tapete, o de que temos até aqui a menor cobertura vacinal, estes dados são reais e não políticos.

COMPLEXO DE VIRA-LATA

O ACRE tem que se impor, afinal, a maioria da bancada federal vem votando com o Bolsonaro, não podemos ter, como grafou o jornalista Nelson Rodrigues, o “complexo de vira-lata”. Se nossos políticos ficarem calados, o estado continuará sendo tratado sem prioridade.

LOUCO PARA OUVIR

ESTOU LOUCO para ouvir a posição do senador Márcio Bittar (MDB), porta-voz regional do bolsonarismo, sobre este caos na saúde do estado, e o que fará para que o estado não fique recebendo uma mixaria de vacinas.

HORA DA TRANSPARÊNCIA

A DEFENSORIA PÚBLICA entrou na campanha de transparência sobre a vacinação contra o Covid-19. Quer saber quem foi vacinado até aqui, cargo, lotação e a atividade exercida. A Defensoria está certa ao exigir transparência, é preciso saber se a fila não foi furada.

FRASE MARCANTE

“Há sempre um momento no tempo em que uma porta se abre e deixa entrar o futuro”. Luther King.