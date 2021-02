Mulher é presa em São Luis após receber cocaína enviada do Acre pelo Correio

As Polícias Civis do Maranhão e do Acre deflagraram operação conjunta, na manhã desta terça-feira(9), que resultou na prisão em flagrante de uma mulher que havia recebido, aproximadamente, 6 quilos de cocaína em São Luís.

Após intercâmbio realizado entre as polícias dos dois estados, foi recebida a informação que uma mulher, que reside na Vila Brasil,em São Luís, iria receber, via correios, uma caixa contendo grande quantidade de droga. As equipes se deslocaram ao endereço informado e confirmaram que a pessoa havia recebido uma caixa e resolveram realizar a abordagem. Foi utilizado o cão farejador VINY, que confirmou que dentro da caixa havia substância entorpecente e, ao abrir a encomenda, foram encontrados todo o material ilícito.

Segundo a Polícia Civil, a droga tem como origem o estado do Acre e foi endereçada à investigada que mora em São Luís, configurando o tráfico interestadual de drogas.

Foi dada voz de prisão e a presa foi encaminhada à sede da SENARC, onde foi autuada em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, em seguida, foi encaminhada ao Complexo Penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações terão continuidade para apurar todas as circunstâncias do crime.

SSP MA