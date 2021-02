MPAC entrega mais de 10 toneladas de alimentos para famílias atingidas pela enchente

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) entregou nesta terça-feira, 9, mais de 10 toneladas em donativos, para as famílias atingidas pela enchente em Rio Branco. Em apenas três dias, a instituição recebeu doações de membros e servidores, além da loja Gloss e da sociedade. Os donativos foram entregues para a Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB), que irá se encarregar da distribuição. A Campanha de arrecadação continua pelos próximos dias.

A entrega foi feita pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Ribeiro, em nome da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, que se encontra em agenda do Ministério Público brasileiro, em Brasília (DF). Representando a Prefeitura Municipal de Rio Branco, receberam os donativos, a prefeita, em exercício, Mafisa Galvão, e o chefe da Casa Civil, Arthur Neto.

“O Ministério Público sempre foi um grande parceiro do Poder Público e da população, para ajudar também nessas demandas. A nossa procuradora-geral de Justiça inclusive já se colocou à disposição para reativar o GPRD, que é o nosso Grupo para atuação em meio a desastres naturais, para poder ajudar a população e o Poder Público nesse momento em que, além das enchentes, o Rio Acre corre risco de transbordar”, disse o promotor de Justiça.

A prefeita, em exercício, agradeceu ao MPAC pela iniciativa e disse que a ação demonstra a preocupação do MPAC para com a vida das pessoas que tanto precisam de auxílio nesse momento.

“A Prefeitura de Rio Branco agradece ao Ministério Público pela iniciativa, por esse olhar diferenciado para com a vida. Agradecemos a parceria do MPAC, com certeza os corações das famílias que precisam dessa ajuda irão se alegrar muito no ato da entrega, e, inclusive, faremos o convite para que o MPAC esteja conosco nesse momento”, disse.

O chefe da Casa Civil Arthur Neto manifestou um agradecimento especial ao MPAC pela iniciativa, em nome do Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e de todas as famílias beneficiárias da ação. “A gente fica feliz por participar de um momento como esse. Isso demonstra o quanto o povo acreano é solidário. Em nome do prefeito Tião Bocalom e de todas as famílias que serão beneficiadas por essa iniciativa, deixamos nossa gratidão ao MPAC”, agradeceu o gestor.

A campanha “MP Solidário” segue pelos próximos dias. Para quem deseja colaborar com a ação, o ponto de coleta é o edifício-sede da instituição, localizado na Avenida Marechal Deodoro, 472, Centro de Rio Branco.