Léo do PT e Tião Bocalom articulam recursos para melhorar a saúde municipal

O prefeito Tião Bocalom, durante visita a Brasília, demonstrou mais uma vez que sua administração é suprapartidária na defesa do bem estar das pessoas. Com a bancada federal tratou da captação de recursos para avançar com as políticas públicas, inclusive a revitalização do igarapé São Francisco e na área da saúde primária.

Com o deputado federal, Léo de Brito, tratou de melhorias na saúde básica, cuja a responsabilidade pertence ao município. “Aqui com o prefeito de nossa Rio Branco, Tião Bocalom, estamos fechando parcerias importantes, uma das principais é na saúde e destinado R$ 1,5 milhão para o bom funcionamento dos postos de saúde da capital”, disse o parlamentar.

Bocalom ressaltou que o deputado Léo de Brito atendeu a um pedido do povo de Rio Branco. “Esse um milhão e meio de reais vai ajudar muito na questão da saúde, isso é muito importante, porque, o secretário de saúde do município vai poder usar esses recursos para melhorar a saúde preventiva em nossa cidade”, disse o prefeito.