Casa Noturna pega fogo e Bombeiros são acionados para conter incêndio

Na madrugada desta terça-feira, 09, o 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) foi acionado, via 193, para atender uma ocorrência de incêndio na casa noturna “Camponês Gastrobar” na rua Avenida Ceará, no Conjunto Maria.

As guarnições de incêndio e salvamento chegaram ao local com um excelente tempo-resposta e constataram que o fogo atingia os freezers e o balcão de bebidas. Como o estabelecimento estava fechado, foi necessário realizar uma entrada forçada quebrando uma das portas de vidro e abrindo mais duas ventilações para fazer a saída do grande fluxo de fumaça. Foram utilizados cerca de 1000 litros de água para conter as chamas.

Como o proprietário estava presente no local, os bombeiros militares passaram as orientações com relação aos procedimentos a serem adotados após o ocorrido. Ainda não se sabe ao certo o que ocasionou o incêndio, mas a hipótese é de que tenha sido um curto-circuito. Não houve vítimas.