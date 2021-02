Calegário quer comissão acampando junto com Petecão em Brasília       

O deputado Fagner Calegário revindicou a retomada da tradução em Libras dos discursos na Aleac. A comunidade surda tem solicitado isso a ele.

Em defesa do senador Sergio Petecão, que não conseguiu audiência no Ministério da Saúde, Calegário propõe que a comissão de deputados, se for instalada, acampe com ele em Brasília até o Acre ser atendido em suas demandas.

“Não podemos agora nos furtar da responsabilidade que hoje alguns líderes querem doutrinar as pessoas contra”, disse ao defender a ciência.