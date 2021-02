Antônio Pedro pede que governo atenda bancada federal: “somos filhos de Deus”   

O deputado Antônio Pedro disse nesta terça-feira (9) que há um ano a Aleac tem debatido a questão da pandemia. “Quando parecia finalizar veio essa variante pior ainda”, disse Pedro.

Ele se diz envolvido com o enfrentamento da situação nos municípios do Alto Acre e tem adotado todos os cuidados para não sofrer com a Covid-19.

Pedro reafirma sua solidariedade às famílias que tem perdido entes queridos para a doença. “Pedimos que nosso ministro atenda nossos deputados e senadores. Somos filhos de Deus também”, disse.

Ele voltou a agradecer ao governador Gladson Cameli que anunciou recursos para os municípios do Alto Acre.