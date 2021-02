Homem engole AirPod enquanto dormia e passa por procedimento de urgência; saiba mais

Um americano da cidade de Worcester, no estado do Massachusetts, engoliu um AirPod enquanto usava o fone de ouvido durante o sono. O gadget acabou preso no esôfago do homem, que após sentir incômodos e dificuldade para respirar, teve de passar por uma endoscopia de emergência para retirada do corpo estranho.

Bradford Gauthier relatou o caso a um jornal local, que afirmou que ele teve sorte de ainda estar respirando e de, principalmente, ter sentido apenas um leve incômodo, já que, segundo os médicos, obstruções desse tipo costumam ser dolorosas e costumam levar a danos maiores. O homem afirmou, ainda, que jamais imaginou que estava se colocando em risco ao dormir usando os AirPods.

Usar os fones durante a noite era uma rotina diária para não incomodar seus filhos com o som, explicou. No dia seguinte ao caso, na última quarta-feira (03), ele disse ter acordado com dificuldades para engolir, mas logo associou isso à garganta seca ou inflamada. Ele tinha passado duas horas, na tarde anterior, limpando neve, e associou o problema à friagem, seguindo normalmente com o dia.

Fone ficou preso no esôfago do homem e foi retirado após uma endoscopia; ele disse sentir um leve desconforto e dificuldades para engolir, algo considerado “sorte” pelos médicos (Imagem: Reprodução/WWLP)

Na quinta (04), porém, ele não conseguia mais engolir e passou a sentir dificuldades para respirar. Ao mesmo tempo, antes de dormir, notou que um de seus AirPods havia sumido e que seu filho chegou a brincar que ele poderia ter sido engolido durante o sono — o incômodo havia descido da garganta para o centro de seu peito e ele achou a coincidência grande demais, o que o levou ao hospital.

O fone de ouvido preso no esôfago de Gauthier foi revelado em um exame de imagem e, apesar do procedimento de emergência, o homem voltou para casa no mesmo dia. Ele passa bem, mas o estado do AirPod não foi revelado e não se sabe se o aparelho sobreviveu à viagem pelo interior do homem.

O manual dos AirPods inclui um aviso sobre asfixia e pede que os dispositivos, assim como a case de carregamento, sejam mantidos fora do alcance de crianças pequenas pelo risco de serem engolidos por ela. Nada sobre adultos, porém, enquanto outros alertas de segurança envolvem a possibilidade de perda de audição devido ao uso prolongado com volume alto e orientações quanto à recarga, desmontagem, troca de baterias e possíveis aquecimentos, além de cuidados com quedas e mau uso para evitar problemas de funcionamento.

Fonte: CanalTech e WWLP