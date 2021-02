Equipes da prefeitura realizam limpeza de ruas e comércios atingidos pela alagação

Na manhã deste domingo, 7, uma equipe da prefeitura esteve na Avenida Getúlio Vargas e em alguns bairros para verificar os entulhos deixados, após a baixa no nível dos igarapés. A senadora Mailza Gomes acompanhou o secretário de Zeladoria, Joabe Lira, e o coordenador da Defesa Civil, Major Cláudio Falcão, e constataram que em alguns locai já poderia ser iniciada a limpeza.

A senadora Mailza conversou com os moradores e ouviu os comerciantes. Enalteceu as ações capitaneadas pelo prefeito Tião Bocalom. “O momento é de juntar as mãos em defesa do melhor socorro aos cidadãos que foram afetados. É triste, muito triste. Estamos trabalhando na captação de recursos, lá em Brasília, para ajudar a gestão a melhorar a vidas pessoas”, destacou Mailza.

Na parte da tarde, as secretarias de Zeladoria (SMZC) e Infraestrutura (Seinfra), iniciaram o trabalho de desinfecção das áreas atingidas, com água, sabão e cloro. Homens e máquinas trabalham em três turnos na remoção de entulhos para o aterro de inerte do município.

As equipes estão nos bairros da Paz, Procon, Sapolândia, Conquista, Tropical e Raimundo Melo. A Zeladoria está utilizando caminhões-pipa para fazer a limpeza de vias e calçadas das residências, pá mecânica e um tatuzão, como é conhecido popularmente o caminhão, suporte a intensa programação de desobstrução das caixas coletoras, melhorando o sistema de drenagem das águas pluviais.

Até agora a limpeza já passou pelo bairros da Paz, Conquista e iniciam o trabalho na Avenida Getúlio Vargas. “O objetivo é tirar os resíduos deixados pela enchente e preparar a área para o retorno das famílias”, explicou Joabe Lira, secretário da Zeladoria. Ele ressaltou que o serviço de higienização vai continuar na próxima semana e será ampliado para várias vias, seguindo uma orientação do prefeito Tião Bocalom.